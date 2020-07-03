Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон скептически воспринял требование становиться на колени в память о погибшем после задержания полицейскими чернокожем американце Джордже Флойде. Об этом сообщает РИА Новости 3 июля

«Я не верю в жесты, я верю в суть», — сказал Джонсон в радиоинтервью, отвечая на вопрос о том, согласился бы он преклонить колено.

Он подчеркнул, что не хочет, чтобы людей вынуждали делать то, что они необязательно хотят делать.

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Ранее министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что может преклонить колено лишь перед королевой и своей женой.

По городам США в июне прокатилась волна протестов и беспорядков после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Его задержание было заснято на видео и впоследствии ролик раскручивался в соцсетях и на телевидении.

Согласно видео, полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею.

Следует отметить, что такой способ задержания согласно инструкциям был обязателен для копов, так как он не перекрывает полностью доступ воздуха задержанному.

Это подтверждает тот факт, что Флойд на видео разговаривает с полицейскими после того, как его обездвижили указанным способом.

Однако позднее задержанный скончался в больнице, куда его доставили. Вскрытие показало, что он был болен коронавирусом.

После этого один полицейский был обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству. После истории с Флойдом ряд политиков, спортсменов и общественных деятелей в США и Великобритании стали становиться на колено в память о случившемся. Однако многие не пожелали этого делать.