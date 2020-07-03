Бывший замминистра инфраструктуры Украины Александра Клитина 2 июля записала новое видеообращение, в котором пояснила, что ее появления в СМИ - социальный эксперимент

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«Представить, что я инопланетянин, было достаточно просто. Я не смотрю телевизор, потому что меня не устраивает то низкопробное шоу, которое нам там показывают. Я хочу иметь свое личное мнение, основываясь на своих выводах. Я не знаю ни эти СМИ, ни журналистов. У меня нет никаких пресс-секретарей. Я просто приходила и пыталась с ними контактировать», — рассказала Клитина.

Она отметила, что не понимает, почему людям интересно смотреть на то, «как унижают друг друга и почему они не обсуждают проблемы экологии».

«Почему они не обращают внимание на то, что по сути уничтожают свою среду обитания и от этого гибнут, как мухи, от рака», — возмутилась бывший замминистра.