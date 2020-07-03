Государственное бюро расследований вернуло все изъятые из зенитных ракетных воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины приборы СВЧ (клистроны) военным и открыло уголовное производство по превышению полномочий работниками ГБР и СБУ. Об этом говорится в заявлении ГБР от 3 июля

ГБР против ПВО. Украинские следователи лишили страну «ключей от неба» © пресс-служба Министерства обороны Украины | пресс-служба Министерства обороны Украины | Перейти в фотобанк Материалы уголовного производства истребованы из территориального управления ГБР и переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление ГБР. Также, согласно материалам Управления внутреннего контроля, Главным следственным управлением ГБР открыто уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий работниками ГБР и СБУ во время изъятия военного имущества (ч. 3 ст. 365 УК).