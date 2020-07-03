«По факту изъятия военных приборов из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Государственном бюро расследований начато служебное расследование. На время которого должностные лица, причастные к изъятию техники, отстранены от занимаемых должностей. По результатам служебного расследования будет решен вопрос об их дальнейшем уходе», — говорится в заявлении.
Материалы уголовного производства истребованы из территориального управления ГБР и переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление ГБР.
Также, согласно материалам Управления внутреннего контроля, Главным следственным управлением ГБР открыто уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий работниками ГБР и СБУ во время изъятия военного имущества (ч. 3 ст. 365 УК).