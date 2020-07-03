За подчиненного Балоня, руководителя патронатной службы Сергея Шевченко также внесли залог — 5,6 млн гривен (около 13 млн рублей). После внесения залога их должны выпустить из СИЗО.
«После этого подозреваемые должны прибывать к следователю, прокурору и суду по каждому требованию и носить электронный браслет», — говорится в сообщении.
В конце июня их задержали при передаче транша взятки. По данным следствия, чиновники предложили начальнику Госпродпотребслужбы в области Игорю Бойчуку заплатить им взятку, чтобы они не препятствовали ему в работе. Балонь считает себя невиновным.