Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что кризис в стране можно преодолеть только путем проведения досрочных парламентских выборов. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщил Sputnik Молдова

«Для чего [бежавший из страны олигарх Владимир] Плахотнюк занимается этими маневрами? У него уже есть 23-24 депутата. Он хочет вернуться к власти. Вы знаете, как действуют бандиты, по традиции? Сначала создают проблемы, а потом говорят: "Давай помогу их решить"», — заявил Додон.

«Карточный домик» по-молдавски: президент Додон шокирован угрозами устранить его семью физически © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

При этом Додон отметил, что не рассматривает возможность вести переговоры с представителями объединяющей оппозицию парламентской фракции Pro Moldova.

Ранее Додон обвинил находящихся в розыске олигарха Владимира Плахотнюка и бизнесмена Илана Шора в попытке свергнуть правительство и вернуться к власти.