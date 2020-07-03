«Для чего [бежавший из страны олигарх Владимир] Плахотнюк занимается этими маневрами? У него уже есть 23-24 депутата. Он хочет вернуться к власти. Вы знаете, как действуют бандиты, по традиции? Сначала создают проблемы, а потом говорят: "Давай помогу их решить"», — заявил Додон.
Он также пообещал, что после президентских выборов, которые запланированы на 1 ноября, сделает все возможное, чтобы новый глава государства распустил парламент.
При этом Додон отметил, что не рассматривает возможность вести переговоры с представителями объединяющей оппозицию парламентской фракции Pro Moldova.
Ранее Додон обвинил находящихся в розыске олигарха Владимира Плахотнюка и бизнесмена Илана Шора в попытке свергнуть правительство и вернуться к власти.