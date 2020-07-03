Товарооборот составил 1 млрд 675 млн долларов.
«Хотелось бы, чтобы товарооборот был больше, но ситуация, связанная с пандемией коронавирусной инфекции, является не зависящим ни от вас, ни от нас обстоятельством, и она достаточно серьезно сказалась на товарообороте Украины и Беларуси… Экспорт Беларуси в Украину — 1078 млн, а экспорт Украины в Беларусь — 597 млн», — сказал он.
По словам посла, были прерваны личные контакты и логистические связи. Также он заявил, что применение Украиной ограничительных мер в отношении белорусской продукции (цемента, газоблоков) также оказало негативное влияние на объем взаимной торговли.
В то же время посол сообщил, что Украина и Белоруссия не прекращали работу на двустороннем торгово-экономическом треке даже во время пандемии.