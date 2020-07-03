Пандемия коронавирусной инфекции за пять месяцев текущего года снизила товарооборот Украины и Белоруссии на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 3 июля сообщил посол Белоруссии на Украине Игорь Сокол в интервью агентству «Интерфакс-Украина»

Товарооборот составил 1 млрд 675 млн долларов.

«Хотелось бы, чтобы товарооборот был больше, но ситуация, связанная с пандемией коронавирусной инфекции, является не зависящим ни от вас, ни от нас обстоятельством, и она достаточно серьезно сказалась на товарообороте Украины и Беларуси… Экспорт Беларуси в Украину — 1078 млн, а экспорт Украины в Беларусь — 597 млн», — сказал он.

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В то же время посол сообщил, что Украина и Белоруссия не прекращали работу на двустороннем торгово-экономическом треке даже во время пандемии.