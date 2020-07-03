В своем выступлении Токаев отметил, что Назарбаев является основателем современного Казахстана, который «определил стратегический путь развития независимого государства и сплотил народ во имя достижений общей цели».
«Мир и стабильность, процветание и единство — это результат взвешенной политики Елбасы (Лидера нации. — Ред.). В истории каждого государства есть уникальные личности, оставившие неизгладимый след. Долг подрастающего поколения — ценить и уважать их заслуги», — сказал Токаев.
Президент добавил, что установка памятника в Национальном университете обороны символична, поскольку вооруженные силы Казахстана были созданы указом Назарбаева.
Экс-президент Казахстана 6 июля отметит 80-летний юбилей.
На территории страны уже установлено несколько монументов, посвященных Назарбаеву.