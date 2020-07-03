Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в онлайн-режиме принял участие в церемонии открытия монумента первому главе республики Нурсултану Назарбаеву на территории Национального университета обороны в Нур-Султане. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба казахстанского лидера

Нурсултан Назарбаев. Биографическая справка © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

«Мир и стабильность, процветание и единство — это результат взвешенной политики Елбасы (Лидера нации. — Ред.). В истории каждого государства есть уникальные личности, оставившие неизгладимый след. Долг подрастающего поколения — ценить и уважать их заслуги», — сказал Токаев.

Президент добавил, что установка памятника в Национальном университете обороны символична, поскольку вооруженные силы Казахстана были созданы указом Назарбаева.

Экс-президент Казахстана 6 июля отметит 80-летний юбилей.

На территории страны уже установлено несколько монументов, посвященных Назарбаеву.