Отмечается, что Курдиновича в 2011 году на пост руководителя Госкомтелерадио назначил тогдашний президент Виктор Янукович. В марте 2014 года Курдинович по собственному желанию подал в отставку. Верховная Рада ее приняла.
Издание направило запрос в Офис президента о Курдиновиче, поскольку он должен утверждать все макеты в рамках пиара программы «Большое строительство».
«В комментарии "Бабелю" Курдинович сообщил, что ничего утверждать не должен. Он также ушел от ответа на вопрос, почему в письме, которое Офис президента рассылал в областные администрации, указаны его контакты. После уточняющего вопроса о том, работает ли он в ОП, собеседник положил трубку», — говорится в сообщении.
«Бабель» направил информационный запрос в Офис президента о Курдиновиче. В ответе указывается, что тот занимает пост главы Службы по вопросам информационной политики Офиса президента. Чем конкретно занимается эта служба, в офисе не уточнили.