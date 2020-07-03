Руководивший Госкомитетом телевидения и радиовещания Украины в 2011—2014 годах Александр Курдинович возглавил Службу по вопросам информационной политики Офиса президента. Об этом 3 июля сообщило издание «Бабель»

У политиков времен Януковича и Порошенко есть возможность вернуться во власть - Бортник © Facebook, Ruslan Bortnik Виктор Янукович. В марте 2014 года Курдинович по собственному желанию подал в отставку. Верховная Рада ее приняла.

Издание направило запрос в Офис президента о Курдиновиче, поскольку он должен утверждать все макеты в рамках пиара программы «Большое строительство».

«В комментарии "Бабелю" Курдинович сообщил, что ничего утверждать не должен. Он также ушел от ответа на вопрос, почему в письме, которое Офис президента рассылал в областные администрации, указаны его контакты. После уточняющего вопроса о том, работает ли он в ОП, собеседник положил трубку», — говорится в сообщении.

«Бабель» направил информационный запрос в Офис президента о Курдиновиче. В ответе указывается, что тот занимает пост главы Службы по вопросам информационной политики Офиса президента. Чем конкретно занимается эта служба, в офисе не уточнили.