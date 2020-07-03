«По поводу образовательного процесса осенью — весь мир готовится ко второй или третьей волне коронавируса, поэтому очень важно иметь возможность в условиях пандемии, которая не прекратилась, которая продолжается и нарастает в мире, учить наших детей независимо от ситуации с эпидемией и пандемией мировой, поэтому возможность дистанционного обучения мы предусматриваем», — сказал Шмыгаль.
По его словам, сейчас в правительстве работают над тем, чтобы сделать дистанционное обучение качественным и полноценным.
При этом премьер отметил, что дистанционное обучение — это только возможность, традиционные уроки в классах никто не собирается отменять навсегда.