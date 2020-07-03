«Capelight Pictures приобрела права на дистрибуцию в Северной Америке и немецкоговорящих странах (релиз в США состоится в сотрудничестве с MPI Media Group) новой картины Данилы Козловского "Чернобыль". Зарубежными продажами картины занимается кинокомпания "Централ Партнершип" (входит в "Газпром-Медиа"), закрывшая ряд крупных сделок на Каннском онлайн-рынке, а также на российском Key Buyers Event в начале прошлого месяца», — говорится в материале.
Права на картину также проданы в Южную Корею, Латинскую Америку, Японию, Израиль, Испанию и Прибалтику.
«Как для режиссера и продюсера огромный американский рынок для меня, конечно же, очень важен. Я радуюсь любой стране, где будет в прокате наша картина, и, судя по нарастающему интересу к фильму, многие страны ещё впереди», — сказал Козловский.
Фильм рассказывает о трех ликвидаторах последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС: пожарном, инженере и водолазе, которым поручена крайне тяжелая миссия, ее выполнение необходимо для предотвращения глобальной катастрофы. Продюсерами проекта выступили Александр Роднянский и Сергей Мелькумов, Вадим Верещагин, Рафаел Минасбекян и Данила Козловский.
Релиз картины в России намечен на 22 октября.