Фильм «Чернобыль» режиссера Данилы Козловского покажут в США. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба «Централ Партнершип»

Сериал «Чернобыль» привлек рекордное число туристов в зону отчуждения © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Права на картину также проданы в Южную Корею, Латинскую Америку, Японию, Израиль, Испанию и Прибалтику.

«Как для режиссера и продюсера огромный американский рынок для меня, конечно же, очень важен. Я радуюсь любой стране, где будет в прокате наша картина, и, судя по нарастающему интересу к фильму, многие страны ещё впереди», — сказал Козловский.

Фильм рассказывает о трех ликвидаторах последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС: пожарном, инженере и водолазе, которым поручена крайне тяжелая миссия, ее выполнение необходимо для предотвращения глобальной катастрофы. Продюсерами проекта выступили Александр Роднянский и Сергей Мелькумов, Вадим Верещагин, Рафаел Минасбекян и Данила Козловский.

Релиз картины в России намечен на 22 октября.