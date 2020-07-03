В Германии приняли закон, согласно которому тайная фото- или видеосъемка под юбкой (upskirting) будет считаться уголовным преступлением. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на телеканал ARD

Такие фото, по словам министра юстиции страны Кристине Ламбрехт, нарушают не только права личности, но и право на сексуальное самоопределение.

«Фотографировать женщину под юбкой или в вырез декольте — это бесстыдное нарушение ее интимной сферы», — сказала министр.

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«Тот, кто фотографирует тяжело раненных людей или даже погибших из чистой жажды сенсации, нарушает всяческие человеческие приличия», — добавила Ламбрехт.

Ожидается, что закон начнет действовать с осени.