Такие фото, по словам министра юстиции страны Кристине Ламбрехт, нарушают не только права личности, но и право на сексуальное самоопределение.
«Фотографировать женщину под юбкой или в вырез декольте — это бесстыдное нарушение ее интимной сферы», — сказала министр.
Отмечается, что ранее такой поступок считался административным правонарушением и наказывался штрафом. Теперь же нарушителям грозит до двух лет лишения свободы. Закон «Об улучшении охраны прав личности при фотографировании» также касается тех, кто снимает жертв происшествий.
«Тот, кто фотографирует тяжело раненных людей или даже погибших из чистой жажды сенсации, нарушает всяческие человеческие приличия», — добавила Ламбрехт.
Ожидается, что закон начнет действовать с осени.