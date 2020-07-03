Неизвестные похитили в Киеве одного из акционеров ООО «Севастопольский судоремонтный завод "Южный"», имущество которого находится на территории Крыма. Об этом 3 июля сообщает УНН со ссылкой на информацию правоохранителей

Отмечается, что речь идет о жителе Киевской области Сергее Ткаченко (1962 г. р.), которому, по информации из открытых источников, принадлежит почти 22% акций предприятия. Климкин назвал способ вернуть Крым под контроль Киева © Facebook, Міністерство закордонних справ України

«По информации, которая стала известна, мужчина зашел в салон красоты в столице. Сразу за ним зашли двое неустановленных мужчин и, подойдя к Ткаченко, сообщили ему, что он находится в "федеральном розыске". После чего вывели его на улицу и, посадив в машину, поехали с ним в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Ткаченко был якобы ранее объявлен в розыск российской полицией. В РФ ему якобы была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Месяц назад Ткаченко обратился с заявлением в Офис генерального прокурора о завладении его имуществом в Крыму посторонними лицами, а также о незаконном привлечении его к уголовной ответственности в РФ.