На Украине показатель активных больных COVID-19 достиг 59,7 на 100 тыс. населения. Об этом 3 июля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, который транслировали в Facebook

На Украине за сутки снова выросло число заболевших коронавирусом © REUTERS, Gleb Garanich Неделю назад этот показатель составлял 50 на 100 тыс. человек, что значительно превышает допустимую норму (16 на 100 тыс. населения) для въезда в ЕС без ограничений.