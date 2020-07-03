«Сейчас мы на уровне 59,7 на 100 тыс. населения. Мы использовали этот показатель (60 активных больных на 100 тыс. населения) исключительно для определения о проведении внешнего независимого оценивания. И мы его считали по состоянию на 22 июня. То есть, если бы этот показатель превысил 60, то мы бы принимали решение о переносе ВНО», — заявил он.
Неделю назад этот показатель составлял 50 на 100 тыс. человек, что значительно превышает допустимую норму (16 на 100 тыс. населения) для въезда в ЕС без ограничений.