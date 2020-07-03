Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в рамках часа вопросов к правительству в Верховной Раде должен выступить с отчетом о ситуации на западе страны и действиях правительства по ликвидации последствий наводнения. Об этом 3 июля сообщает УНИАН

Рукотворная катастрофа. Страшное наводнение на Западной Украине © REUTERS, Ukrainian Interior Ministry Press Service/Handout

Кроме того, парламент продолжит рассмотрение поправок к проекту закона о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.

При этом в повестке дня нет вопроса об отставке Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины, но кадровые вопросы могут рассматриваться без включения в повестку дня.