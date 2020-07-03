«Также правительство проинформирует о состоянии использования средств на преодоление пандемии COVID-19 и о практике решения кадровых вопросов, относящихся к конституционным полномочиям парламента», — говорится в сообщении.
Кроме того, парламент продолжит рассмотрение поправок к проекту закона о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.
При этом в повестке дня нет вопроса об отставке Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины, но кадровые вопросы могут рассматриваться без включения в повестку дня.