На внеочередном заседании парламента депутаты с самого утра рассматривали законопроект №2285-п «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».
Но не все нардепы смогли погрузиться в работу: один из депутатов «Слуги народа», Орест Саламаха, спрятался за колонну, где проспал не менее часа, а его однопартиец тем временем решил побаловать себя сладостями.
По данным издания, Корявченков прямо на рабочем месте съел батончик производства компании Roshen, основанной первым президентом Украины и идеологическим противником «слуг» Петром Порошенко.
Ранее Корявченков неоднократно попадал в курьезные истории — в основном депутата ловили на нарушении правил дорожного движения.