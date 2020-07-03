Народный депутат от партии «Слуга народа» Юрий Корявченков, более известный как «Юзик» из «Квартала-95» во время заседания Верховной Рады баловал себя сладостями Roshen. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщило издание Znaj.ua

«Сплошная так сплошная!»: депутат Юзик нарушил ПДД, сбегая от журналиста — видео © Facebook, Юрий Корявченков рассматривали законопроект №2285-п «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

Но не все нардепы смогли погрузиться в работу: один из депутатов «Слуги народа», Орест Саламаха, спрятался за колонну, где проспал не менее часа, а его однопартиец тем временем решил побаловать себя сладостями.

По данным издания, Корявченков прямо на рабочем месте съел батончик производства компании Roshen, основанной первым президентом Украины и идеологическим противником «слуг» Петром Порошенко.

Ранее Корявченков неоднократно попадал в курьезные истории — в основном депутата ловили на нарушении правил дорожного движения.