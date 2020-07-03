В Харькове создан новый футбольный клуб под названием ФК «Металл» (FC «Metal»), конечным бенефициаром которого является вице-президент киевского «Динамо» Евгений Красников. Об этом 3 июля сообщает «КП в Украине»

Обматеренные Зеленским представители России на «Евровидении» имеют прямое отношение к харьковскому «Металлисту» © группа Little Big Александр Кучер, у которого есть тренерская лицензия. Сообщается, что уже формируется детско-юношеская школа и привлекаются опытные тренеры.

«ФК "Металл" планирует заявиться во Вторую лигу уже со следующего сезона. Пока созданная команда будет пробиваться сквозь Вторую и Первую лиги в элиту. Руководство попробует получить право собственности на бренд легендарного харьковского клуба и вернуть историческое название "Металлист"», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что сейчас в Харькове существует ФК «Металлист 1925», который выступает в первой лиге. Юридически «Металлист 1925» не является правопреемником «Металлиста», который был расформирован в 2016 году. «Металлист 1925» позиционирует себя как народный клуб.