Уставной капитал футбольного клуба — 250 тысяч гривен (около 700 тыс. рублей). Главным тренером станет бывший защитник донецкого «Шахтера» и «Металлиста» 37-летний Александр Кучер, у которого есть тренерская лицензия. Сообщается, что уже формируется детско-юношеская школа и привлекаются опытные тренеры.
«ФК "Металл" планирует заявиться во Вторую лигу уже со следующего сезона. Пока созданная команда будет пробиваться сквозь Вторую и Первую лиги в элиту. Руководство попробует получить право собственности на бренд легендарного харьковского клуба и вернуть историческое название "Металлист"», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что сейчас в Харькове существует ФК «Металлист 1925», который выступает в первой лиге. Юридически «Металлист 1925» не является правопреемником «Металлиста», который был расформирован в 2016 году. «Металлист 1925» позиционирует себя как народный клуб.