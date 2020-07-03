«По состоянию на 9:00 3 июля в Украине 46 763 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1212 летальных, 20 558 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 876 новых случаев», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано в Львовской области, Киеве и Черновицкой области — 5883, 5347 и 4935. Около 3 тысяч в Ровенской и Закарпатской областях. Еще в четырех регионах заболевших более 2 тысяч и меньше.
По состоянию на утро 3 июля июля в Центр поступило 1249 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 92 421 сообщение о подозрении на COVID-19.