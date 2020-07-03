На Украине с начала эпидемии зафиксировано 46 763 случая коронавируса, 1212 летальных, 20 558 пациентов выздоровели. Об этом 3 июля сообщает Минздрав Украины в Telegram

Бубонная чума на смену коронавирусу: в Монголии вводят новый карантин из-за грызунов © РИА Новости, В. Бохонов | Перейти в фотобанк

Наибольшее число больных зафиксировано в Львовской области, Киеве и Черновицкой области — 5883, 5347 и 4935. Около 3 тысяч в Ровенской и Закарпатской областях. Еще в четырех регионах заболевших более 2 тысяч и меньше.

По состоянию на утро 3 июля июля в Центр поступило 1249 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 92 421 сообщение о подозрении на COVID-19.