По данным издания, президенту должны показать вторую взлетно-посадочную полосу, строительство которой вышло на финишную прямую. Также глава государства осмотрит новый пассажирский терминал.
Как сообщил источник издания, Зеленский проведет в Одесской области несколько дней — посетит ветроэлектростанции в Овидиопольском районе, мост через Хаджибейский лиман на трассе Одесса-Киев, строящийся детсад в Крыжановке и терминалы ТИС возле Южного.
Кроме того, 5 июля президент будет принимать военно-морской парад в честь Дня ВМСУ. Также ожидается, что Зеленский поприсутствует на открытии паромной переправы через Дунай, посетит остров Змеиный и анонсирует строительство нового моста через Днестровский лиман.
Прессу на эти мероприятия пока не пригласили.