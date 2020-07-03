Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Одесскую область, где проведет несколько дней – осмотрит новый пассажирский терминал в аэропорту и посетит несколько предприятий. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщило местное издание «Думская»

Путём Порошенко. Как политика Зеленского обваливает его рейтинги © пресс-служба президента Украины показать вторую взлетно-посадочную полосу, строительство которой вышло на финишную прямую. Также глава государства осмотрит новый пассажирский терминал.

Как сообщил источник издания, Зеленский проведет в Одесской области несколько дней — посетит ветроэлектростанции в Овидиопольском районе, мост через Хаджибейский лиман на трассе Одесса-Киев, строящийся детсад в Крыжановке и терминалы ТИС возле Южного.

Кроме того, 5 июля президент будет принимать военно-морской парад в честь Дня ВМСУ. Также ожидается, что Зеленский поприсутствует на открытии паромной переправы через Дунай, посетит остров Змеиный и анонсирует строительство нового моста через Днестровский лиман.

Прессу на эти мероприятия пока не пригласили.