В четверг, 2 июля, Ким Чен Ын принял участие в расширенном заседании политбюро ЦК Трудовой партии КНДР.
«Уважаемый высший руководитель конкретно анализировал шестимесячную государственную чрезвычайную противоэпидемическую работу и сказал, что, несмотря на мировой кризис в области здравоохранения, мы стопроцентно преграждаем злокачественному вирусу проникновение на нашу территорию и поддерживаем стабильную противоэпидемическую ситуацию», — говорится в сообщении.
Ким Чен Ын также отметил, что к этому заслуживающему гордости достижению КНДР пришла «благодаря дальновидной руководящей способности ЦК партии и высокой сознательной слаженности всего народа, где все действуют как один по приказу и распоряжению ЦК партии».
По официальным данным, в КНДР не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.