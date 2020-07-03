Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что стране удалось не допустить на свою территорию коронавирус благодаря работе ЦК Трудовой партии и единству народа. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Ким Чен Ын принял участие в расширенном заседании политбюро ЦК Трудовой партии КНДР.

«Уважаемый высший руководитель конкретно анализировал шестимесячную государственную чрезвычайную противоэпидемическую работу и сказал, что, несмотря на мировой кризис в области здравоохранения, мы стопроцентно преграждаем злокачественному вирусу проникновение на нашу территорию и поддерживаем стабильную противоэпидемическую ситуацию», — говорится в сообщении.

Ким Чен Ын также отметил, что к этому заслуживающему гордости достижению КНДР пришла «благодаря дальновидной руководящей способности ЦК партии и высокой сознательной слаженности всего народа, где все действуют как один по приказу и распоряжению ЦК партии».

По официальным данным, в КНДР не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.