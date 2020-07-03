«Я надеюсь, что экстрадиция Плахотнюка произойдет в ближайшие месяцы, очень многие его ждут в Молдавии, чтобы он ответил за все годы узурпации власти. Я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время», — заявил Додон.
Бывший лидер Демпартии Молдавии, главный молдавский олигарх Владимир Плахотнюк сбежал из Молдавии после смены власти 14 июня 2019 года. Он находится в Майами.
В январе 2020 года госсекретарь США сообщил, что Плахотнюк и члены его семьи включены в санкционный список в связи со «значительными коррупционными действиями». После этого олигарху аннулировали американскую визу.
Ранее также стало известно, что Федеральный суд США отклонил просьбу Плахотнюка о предоставлении ему политического убежища.