Власти Польши 3 июля вновь вводят обязательный карантин для лиц, прилетающих из Украины. Об этом говорится в распоряжении главы МВД Польши

Польша отменила карантин для украинцев © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк изъяли из перечня стран, не входящих в ЕС, из аэропортов которых пассажиры имеют право на въезд в Польшу без обязательного карантина, из-за увеличения числа выявленных случаев Covid-19 на Украине.

В то же время власти Польши добавили новые категории лиц, которые освобождаются от прохождения карантина после пересечения границы. В частности, речь идет о студентах разных форм обучения, слушателях вузов последипломного образования, аспирантах, которые документально докажут на границе факт обучения в Польше. Эта норма также распространяется на ученых, которые проводят в Польше научную или исследовательскую работу.

Также от прохождения 14-дневного карантина в Польше освобождаются члены экипажей воздушных и морских судов; лица, которые работают на морских добывающих платформах, работники стратегических энергетических проектов; водители, осуществляющие международные пассажирские перевозки; экипажи поездов международного сообщения. Это также касается членов дипмиссий, представителей международных организаций и членов их семей, граждан ЕС и их ближайших родственников, резидентов других стран ЕС, которые транзитом следуют через Польшу.

На днях Польша отменила карантин и для граждан Украины, но сегодня вновь ввела его.