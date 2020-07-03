Киев никогда не откажется от территорий Донбасса и считает, что в разрушенных населенных пунктах нужно восстановить инфраструктуру. При этом есть надежда, что Россия окажет в этом помощь, заявил 2 июля в беседе с НСН первый президент Украины Леонид Кравчук

«Другого пути нет»: Кравчук назвал способ «остановить агрессивные дела» России © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк сказал он.

Политик также подчеркнул, что власти Украины даже в мыслях не допускают окончательную потерю региона и его ненужность.

Таким образом он прокомментировал слова бывшего депутата Верховной Рады Евгения Мураева о том, что Киев боится возвращать под свой контроль Донбасс. По словам Мураева, опасения Киева заключаются в том, что украинские власти должны будут выплачивать пенсии жителям Донбасса, а также искать резервы на восстановление территорий.