«Будет сложно, но мы верим, что после возвращения Донбасса сможем мобилизовать не только внутренние, но и внешние ресурсы. Верим, что и Россия не откажется помочь в восстановлении разрушенной территории», — сказал он.
Политик также подчеркнул, что власти Украины даже в мыслях не допускают окончательную потерю региона и его ненужность.
Таким образом он прокомментировал слова бывшего депутата Верховной Рады Евгения Мураева о том, что Киев боится возвращать под свой контроль Донбасс. По словам Мураева, опасения Киева заключаются в том, что украинские власти должны будут выплачивать пенсии жителям Донбасса, а также искать резервы на восстановление территорий.