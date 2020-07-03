«Защита войск — основная цель разведки… Любые сообщения об угрозе военнослужащим США должны быть тщательно расследованы… Но президент слишком мягок по отношению к президенту Путину, когда речь идет о НАТО, "Группе семи", Крыме, Украине и продолжающемся подрыве неприкосновенности наших выборов… Было бы лучше, если бы Трамп проводил больше времени за чтением регулярных брифингов и меньше занимался планированием военных парадов и защитой реликвий Конфедерации», — говорится в заявлении.
На прошлой неделе газета The New York Times разместила на своих страницах утверждение, согласно которому некое подразделение российской военной разведки якобы побуждало боевиков радикального движения «Талибан»* совершать нападения на солдат и офицеров международной коалиции в Афганистане. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это ложью и «абсолютной уткой». МИД России охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию.
Трамп, представляющий Республиканскую партию, написал на своей странице в Twitter, что разведка США признала недостоверными сведения о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ