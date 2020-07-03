Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер по итогам обсуждения законодателями приписываемых России попыток «сговора» с талибами обвинили президента страны Дональда Трампа в «излишней мягкости» по отношению к РФ. Об этом говорится в заявлении демократов от 2 июля

Трамп не поверил сообщениям о «сговоре» РФ и талибов — Washington Post © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На прошлой неделе газета The New York Times разместила на своих страницах утверждение, согласно которому некое подразделение российской военной разведки якобы побуждало боевиков радикального движения «Талибан»* совершать нападения на солдат и офицеров международной коалиции в Афганистане. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это ложью и «абсолютной уткой». МИД России охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию.

Трамп, представляющий Республиканскую партию, написал на своей странице в Twitter, что разведка США признала недостоверными сведения о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ