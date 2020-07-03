На Украине спрогнозировали объем транзита газа из России в 2020 году

Транзит газа из России в 2020 году составит 55-57 миллиарда кубометров при забронированных 65 миллиардах кубометров мощностей. Такой прогноз 2 июля сделал глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в своем Facebook

«Суммарный объем транзита с начала года составил 25 млрд кубометров. Наш прогноз — до конца года транзит составит 55-57 млрд кубометров при забронированных 65 млрд кубометрах мощностей», — написал Макогон.

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Кроме того, Россия и Украина вечером 30 декабря 2019 года подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему «Газпром» гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев рассчитывает получить за это период доход минимум в 7 миллиардов долларов.