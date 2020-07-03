Украинская партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» требует снять с повестки парламента постановление об укрупнении районов Украины. Об этом говорится в опубликованном 2 июля заявлении на сайте политсилы

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В политсиле отметили, что в первую очередь необходимо внести изменения в конституцию Украины, расширить полномочия местного самоуправления и обеспечить реинтеграцию Донбасса.

«За счет пересмотра Налогового и Бюджетного кодекса создать надежную финансовую базу местного самоуправления. Гарантировать право регионов влиять на формирование государственного бюджета. Принять закон о местных референдумах и плебисцитах. Дать право людям высказать свое мнение о формировании районов и громад и только после этого проводить административно-территориальную реформу с учетом мнения граждан», — добавили в партии.

По заявлению политсилы, власти просто сбрасывают на местное самоуправление все социальные обязательства, но методично урезают субвенции и инвестиции в развитие территорий.

Ранее комитет украинского парламента по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять проект постановления о создании и ликвидации районов в редакции комитета. Проект постановления кабинета министров Украины по образованию и ликвидации районов был внесен в парламент 15 июня. Правительство предлагает ликвидировать 490 существующих ныне районов, объединив их в 129.