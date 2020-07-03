«"Оппозиционная платформа — За жизнь" требует остановить это чиновничий произвол и перекраивание громад и районов в угоду политическим расчетам власти. Наше требование — снять постановление №3650 о создании и ликвидации районов с повестки дня работы парламента. Жизнь и благополучие людей нельзя приносить в жертву партийным амбициям и политической конъюнктуре. Децентрализация должна решить проблемы людей, а не усугублять экономический кризис и разруху в стране», — сказано в заявлении.
В политсиле отметили, что в первую очередь необходимо внести изменения в конституцию Украины, расширить полномочия местного самоуправления и обеспечить реинтеграцию Донбасса.
«За счет пересмотра Налогового и Бюджетного кодекса создать надежную финансовую базу местного самоуправления. Гарантировать право регионов влиять на формирование государственного бюджета. Принять закон о местных референдумах и плебисцитах. Дать право людям высказать свое мнение о формировании районов и громад и только после этого проводить административно-территориальную реформу с учетом мнения граждан», — добавили в партии.
По заявлению политсилы, власти просто сбрасывают на местное самоуправление все социальные обязательства, но методично урезают субвенции и инвестиции в развитие территорий.
Ранее комитет украинского парламента по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять проект постановления о создании и ликвидации районов в редакции комитета. Проект постановления кабинета министров Украины по образованию и ликвидации районов был внесен в парламент 15 июня. Правительство предлагает ликвидировать 490 существующих ныне районов, объединив их в 129.