«На Украине у власти чисто оккупационное правительство. Там правят иностранные спецслужбы, а все депутаты, министры, мэры и губернаторы — полицаи, которые выполняют приказы оккупационных властей», — подчеркнул эксперт.
По его мнению, именно в этом Украина опередила остальной мир. Страна демонстрирует всем остальным «чудовищный оскал возможного будущего».
Украина на своем примере показывает миру, чего ему нужно избежать: когда миру навязывают группу военных преступников, называют это «властью», а потом угрожают убить всех несогласных, отметил Марков.
Он также констатировал, что ситуация на Украине стала следствием «великолепно отработанной операции спецслужб», что также является одной из возможных угроз будущему человечества.