Украина на своем примере показывает остальному миру, чего ему нужно избежать, рассказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру

«На Украине у власти чисто оккупационное правительство. Там правят иностранные спецслужбы, а все депутаты, министры, мэры и губернаторы — полицаи, которые выполняют приказы оккупационных властей», — подчеркнул эксперт.

Сергей Марков: Украина показала всему миру, какого будущего ему надо избежать © РИА Новости, Нина Зотина

Украина на своем примере показывает миру, чего ему нужно избежать: когда миру навязывают группу военных преступников, называют это «властью», а потом угрожают убить всех несогласных, отметил Марков.

Он также констатировал, что ситуация на Украине стала следствием «великолепно отработанной операции спецслужб», что также является одной из возможных угроз будущему человечества.