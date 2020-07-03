Романтическая эпоха, когда гении и злодеи единолично определяли и меняли ход человеческой истории, давно ушла в прошлое, сказал политолог Вадим Самодуров в интервью Украина.ру

Нынешние политические лидеры — талантливые шоумены, которые исполняют свои роли. За каждым из них скрывается целый клубок интересов и договоренностей, сказал эксперт.

«Я совершенно не согласен с утверждением о переизбытке сильных политических личностей в современном мире. Скорее речь идет о ярко окрашенных личностях, персонажах. Современная политика — в том числе и глобальная — это по большей части шоу, постановка», — подчеркнул Самодуров.

Вадим Самодуров: Человечество должно найти новый смысл своего существования © из личного архива Вадима Самодурова

Последними ее представителями, по словам политолога, были Владимир Ленин, Адольф Гитлер, Иосиф Сталин и Махатма Ганди.

Позднее на смену «личностям в истории» пришли группировки элит, которые со временем все больше отходили в тень, маскируя свои действия и интересы так называемой «публичной политикой», которую осуществляли и осуществляют различные яркие персонажи, считает Самодуров.