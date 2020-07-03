Так он объясняет нарастающее количество конфликтов, в которые втягивается США в последнее время.
«Глубинная причина всех происходящих в настоящее время глобальных и локальных конфликтов — это полная утрата смысла существования нынешней цивилизации», — сказал эксперт.
По его мнению, человечество оказалось в ситуации, когда нет новых спасительных идей и высоких идеалов, не к чему стремиться, не за что бороться.
По этой причине «старый умирающий мир так буйствует и скрежещет зубами», полагает Самодуров.