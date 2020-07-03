Старый мир трещит по швам, цивилизация потребления уходит в прошлое, сказал политолог Вадим Самодуров в интервью изданию Украина.ру

Так он объясняет нарастающее количество конфликтов, в которые втягивается США в последнее время.

«Глубинная причина всех происходящих в настоящее время глобальных и локальных конфликтов — это полная утрата смысла существования нынешней цивилизации», — сказал эксперт.

Вадим Самодуров: Человечество должно найти новый смысл своего существования © из личного архива Вадима Самодурова

По этой причине «старый умирающий мир так буйствует и скрежещет зубами», полагает Самодуров.