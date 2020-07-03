Так он объясняет нарастающее количество конфликтов, в которые втягивается США в последнее время.

«Глубинная причина всех происходящих в настоящее время глобальных и локальных конфликтов — это полная утрата смысла существования нынешней цивилизации», — сказал эксперт.

Вадим Самодуров: Человечество должно найти новый смысл своего существования
Вадим Самодуров: Человечество должно найти новый смысл своего существования
© из личного архива Вадима Самодурова
По его мнению, человечество оказалось в ситуации, когда нет новых спасительных идей и высоких идеалов, не к чему стремиться, не за что бороться.

По этой причине «старый умирающий мир так буйствует и скрежещет зубами», полагает Самодуров.