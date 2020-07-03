На фоне разрушения единой американоцентричной модели появились возможности развития новых конфликтов. Об этом китаевед Николай Вавилов сказал в интервью изданию Украина.ру 2 июля

США против всех. Манифест новой холодной войны © REUTERS, Mike Segar

«Сейчас <…> США как глобальный арбитр уходят, и на их место приходит возросшая в каждой стране "партия войны". "Ястребы" и силовики становятся у руля, оттесняя мирных сторонников американского экономического миропорядка. Эти силовики предоставлены сами себе… У этих людей нет опыта в том, чтобы проводить суверенную политику», — пояснил Вавилов.

Среди таких суверенных сил, помимо Китая и Индии, эксперт назвал также Германию, напомнив, что недавно канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в связи с уходом НАТО из охраны Европы будет расти роль Бундесвера.

«То есть эти центры появляются, у них есть определенная свобода. Но что делать с этой свободой, они не знают. Потому что тридцать лет под американским господством не научили их самостоятельному урегулированию ни кризисов, ни международных отношений», — подчеркнул китаист.

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