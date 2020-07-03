По его словам, ранее США во многом руками ООН и других международных организаций защищали свое единое экономическое пространство долларов своими правилами и своим оружием. В связи с этим такие конфликты, как, например, война между Китаем и Индией, были невозможна.
«Сейчас <…> США как глобальный арбитр уходят, и на их место приходит возросшая в каждой стране "партия войны". "Ястребы" и силовики становятся у руля, оттесняя мирных сторонников американского экономического миропорядка. Эти силовики предоставлены сами себе… У этих людей нет опыта в том, чтобы проводить суверенную политику», — пояснил Вавилов.
Среди таких суверенных сил, помимо Китая и Индии, эксперт назвал также Германию, напомнив, что недавно канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в связи с уходом НАТО из охраны Европы будет расти роль Бундесвера.
«То есть эти центры появляются, у них есть определенная свобода. Но что делать с этой свободой, они не знают. Потому что тридцать лет под американским господством не научили их самостоятельному урегулированию ни кризисов, ни международных отношений», — подчеркнул китаист.
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