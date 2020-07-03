Китаевед Николай Вавилов рассказал в интервью изданию Украина.ру 2 июля, что объединяет все мировые внешние и внутренние конфликты и к чему они ведут

Пушков: США переоценили свои силы, это и привело к разбалансировке мировой системы © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

По его словам, по мере распада мирового рынка в каждой стране появляются свои «ястребы» — силовые блоки, заинтересованные в увеличении своего собственного влияния за счет военных конфликтов. Соответственно, позиции «партии мира», которая стояла на тесных экономических связях, сокращаются, пояснил Вавилов.

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