«Общей причиной всех конфликтов является глобальный экономический кризис, который чреват утратой США абсолютного лидерства. По мере потери лидерства США происходит <…> рост вероятности военных сценариев. Они всегда наиболее вероятны, когда экономическая интеграция очень низкая… Это закон геополитики», — сказал эксперт.
По его словам, по мере распада мирового рынка в каждой стране появляются свои «ястребы» — силовые блоки, заинтересованные в увеличении своего собственного влияния за счет военных конфликтов. Соответственно, позиции «партии мира», которая стояла на тесных экономических связях, сокращаются, пояснил Вавилов.
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