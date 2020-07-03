Все заявления украинских властей о якобы российской угрозе нужно рассматривать в контексте падения рейтингов президента Владимира Зеленского и его команды. Об этом рассказал политолог Семен Уралов в недавнем комменатрии ИА Regnum

Китайцы, масоны, форум в Давосе и Зеленский. Украинцы назвали виновных в эпидемии коронавируса © REUTERS, AP Василий Боднар заявил, что стране следует быть ментально готовой к «российскому вторжению», которое может произойти в ближайшей перспективе.

Эксперт отметил, что Зеленский и его окружение просто-напросто не смогли представить обществу какую-либо позитивную повестку и поэтому в очередной раз решили «продать» электорату российскую угрозу.

«Никакого позитива по выходу из глубокого кризиса предложено не было: бандитов не разоружили, мира в обществе и порядка в государстве не наблюдается. Поэтому единственное, что остаётся, — вытащить из комода запыленную идеологему внешнего врага: «давайте сплотимся, иначе Россия нападёт», — отмечает Уралов.

При этом политолог добавил, что чем больше правящие элиты в Киеве продают «русскую угрозу», тем больше растет недоверие к ним, и тем больше растет доверие к России.