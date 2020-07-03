США и их союзники в обозримом будущем не смогут догнать Россию в Арктике, которая значительно опередила их там, имея больше ледоколов и подводных лодок, а также более сильный состав работающего в этих широтах ВМФ. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в недавнем эфире ITON-TV

«Занимайтесь Арктикой» – Яков Кедми о том, как России обрести статус сверхдержавы © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«И так же, как американцы сели в лужу и теперь вынуждены догонять Россию в области гиперзвукового оружия, теперь они пытаются догонять Россию в области борьбы за Северный ледовитый океан. Но два или три ледокола, которые планируют Соединенные Штаты, это несерьезно», — подчеркнул Кедми.

Одним словом, добавил специалист, на сегодняшний день готовность России к возможным военным действиям в Арктике гораздо выше, чем десять лет назад, и тем более выше, чем готовность к этому американцев или кого-нибудь другого.