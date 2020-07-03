Эксперт отметил, что Москва вовремя спохватилась, осознав, что уязвимость ее центров гораздо выше в случае атаки со стороны Северного ледовитого океана, и сегодня у нее уже есть Северный военный округ, военные укрепления даже на земле Франца Иосифа и базы как система противоракетной обороны, не говоря уже про базы подводных лодок и флота.
«И так же, как американцы сели в лужу и теперь вынуждены догонять Россию в области гиперзвукового оружия, теперь они пытаются догонять Россию в области борьбы за Северный ледовитый океан. Но два или три ледокола, которые планируют Соединенные Штаты, это несерьезно», — подчеркнул Кедми.
Одним словом, добавил специалист, на сегодняшний день готовность России к возможным военным действиям в Арктике гораздо выше, чем десять лет назад, и тем более выше, чем готовность к этому американцев или кого-нибудь другого.