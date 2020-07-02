США озвучили планы о передаче Киеву вооружения и военной техники на общую сумму около $600 миллионов (42,3 миллиарда рублей). Об этом постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил на заседании постсовета ОБСЕ 2 июля, передает РИА Новости

Украина потратит часть помощи от США на покупку летального вооружения - Пристайко © Public domain

«В этих условиях США, Канада, Великобритания и ряд стран Евросоюза продолжают тренировать, снабжать вооружениями и фактически подстрекать украинскую армию к дальнейшему насилию против донбассцев. Минобороны Канады уже заявляло о подготовке к прибытию во Львовскую область 90 военных инструкторов из состава четвертой канадской дивизии с военной базы в городе Петавава (штат Онтарио). Следом за ними запланирована отправка еще 50 военнослужащих с теми же целями. На три года продлена британская военно-инструкторская программы "Орбитал"», — рассказал Лукашевич.

Он также отметил, что, по данным посольства США на Украине, 16 июня американские власти передали ВСУ очередной военный груз, включая рации, боеприпасы и боезаряды к ракетным комплексам на сумму $60 миллионов.

При этом дипломат напомнил, что в рассматриваемом проекте бюджета Пентагона на 2021 год Украине предлагается выделить еще $250 миллионов (17,6 миллиарда рублей) военных ассигнований, половина из которых, как ожидается, будет направлена на обеспечение поставок оружия.

В июне, по словам Лукашевича, Вашингтон также озвучил планы передать вооружение и военную технику, в том числе морскую, на общую сумму около $600 миллионов (42,3 миллиарда рублей).