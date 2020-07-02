В индокитайском конфликте речь идет о противостоянии крупнейших сухопутных зарождающихся держав Евразии, сказал политолог Николай Вавилов в интервью Украина.ру

«Очень большая вероятность, что это будет конфликт локального характера с жертвами в несколько десятков тысяч человек», — отметил эксперт.

Китаевед Вавилов: Конфликт Китая и Запада поможет России вернуть утраченные позиции © скриншот видео vk.com

Вавилов подчеркнул, что вероятность того, что впервые за 75 лет может быть использовано ядерное оружие особенно высока в том случае, если не будет международного арбитра в лице России, США и других государств.

При этом он не видит инициатив Великобритании, Франции или Германии по урегулированию этого конфликта.

Единственная сторона, которая предпринимает какие-то попытки не допустить эскалации противостояния, это Россия, констатировал политолог.