«Очень большая вероятность, что это будет конфликт локального характера с жертвами в несколько десятков тысяч человек», — отметил эксперт.
Однако если мировые лидеры отстранятся от урегулирования этого конфликта, если полностью распадется Совбез ООН, то это противостояние может закончиться ядерной войной, добавил он.
Вавилов подчеркнул, что вероятность того, что впервые за 75 лет может быть использовано ядерное оружие особенно высока в том случае, если не будет международного арбитра в лице России, США и других государств.
При этом он не видит инициатив Великобритании, Франции или Германии по урегулированию этого конфликта.
Единственная сторона, которая предпринимает какие-то попытки не допустить эскалации противостояния, это Россия, констатировал политолог.