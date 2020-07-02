Ранее в Белоруссии был задержан кандидат в президенты Бабарико, который до принятия решения баллотироваться на пост главы государства 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, и глава его избирательного штаба — сын Эдуард.
Согласно списку, Виктору Бабарико предъявлены обвинения по статье о легализации («отмывании») средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере, по статье об уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, и по статье о даче взятки повторно либо в крупном размере.
Эдуард Бабарико обвиняется по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
В том же списке фигурируют еще две фамилии людей, проходящих по делу Белгазпромбанка. Карако Дмитрий — личный помощник и координатор инициативной группы Бабарико — обвиняется в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере. Морозов Антон, работавший в юридическом отделе Белгазпромбанка, владеющий долей в компании «ПриватЛизинг» и входящий в набсовет страховой компании «Кентавр» — проходит по статье о легализации средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере, и по статье об уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере.
Ранее адвокаты заявили, что намерены обжаловать в Минском городском суде решение суда Центрального района оставить под стражей Виктора Бабарико.