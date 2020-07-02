Стали известны статьи УК Белоруссии, по которым обвиняются экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын Эдуард. «Список уголовных дел апелляционной инстанции, назначенных к слушанию» вывешен в Минском городском суде 2 июля, передает news.tut.by

Суд отклонил жалобу соперника Лукашенко Бабарико на заключение под стражу © REUTERS, Vasily Fedosenko

Согласно списку, Виктору Бабарико предъявлены обвинения по статье о легализации («отмывании») средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере, по статье об уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, и по статье о даче взятки повторно либо в крупном размере.

Эдуард Бабарико обвиняется по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

В том же списке фигурируют еще две фамилии людей, проходящих по делу Белгазпромбанка. Карако Дмитрий — личный помощник и координатор инициативной группы Бабарико — обвиняется в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере. Морозов Антон, работавший в юридическом отделе Белгазпромбанка, владеющий долей в компании «ПриватЛизинг» и входящий в набсовет страховой компании «Кентавр» — проходит по статье о легализации средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере, и по статье об уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере.

Ранее адвокаты заявили, что намерены обжаловать в Минском городском суде решение суда Центрального района оставить под стражей Виктора Бабарико.