По его мнению, современным политикам, не ориентированным на США, история дает шанс, однако они не знают, что делать с этим шансом. В качестве примера он привел такие страны, как Индия, Китай и ФРГ.
«Единственным исключением из всей этой плеяды мощных суверенных лидеров, государством, которое противопоставило свой суверенитет США и имеет соответствующий опыт, является Россия», — подчеркнул эксперт.
Он напомнил, что в конце 90-х — начале 2000-х РФ уже начала играть по собственным правилам. Китай стал это делать с 2013 года, Индия — совсем недавно, как и Германия с Турцией.
«У нас есть понимание, как вести себя без американского диктата. Поэтому у России есть много шансов, чтобы, опираясь на свою миротворческую позицию, вооруженные силы, территорию и выходы ко всем океанам, стать глобальным арбитром новых суверенных государств», — полагает Вавилов.
По его мнению, в этом заключаются новые возможности для внешней политики России.