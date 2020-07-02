Сторонники американского экономического миропорядка теряют позиции в национальных правительствах, у руля становятся «ястребы», однако они не понимают, что делать в условиях потери Штатами контроля за мировой ситуацией, сказал политолог Николай Вавилов в интервью Украина.ру

По его мнению, современным политикам, не ориентированным на США, история дает шанс, однако они не знают, что делать с этим шансом. В качестве примера он привел такие страны, как Индия, Китай и ФРГ.

«Единственным исключением из всей этой плеяды мощных суверенных лидеров, государством, которое противопоставило свой суверенитет США и имеет соответствующий опыт, является Россия», — подчеркнул эксперт.

Китаевед Вавилов: Россия остается единственной страной, способной жить без надзора США © скриншот видео vk.com

«У нас есть понимание, как вести себя без американского диктата. Поэтому у России есть много шансов, чтобы, опираясь на свою миротворческую позицию, вооруженные силы, территорию и выходы ко всем океанам, стать глобальным арбитром новых суверенных государств», — полагает Вавилов.

По его мнению, в этом заключаются новые возможности для внешней политики России.