Командование воздушных сил ВСУ опубликовало 2 июля на своей странице в Facebook заявление, в котором обвинило Государственное бюро расследований (ГБР) в подрыве системы противоракетной обороны страны

Речь идет о следственных действиях со стороны ГБР по делу о закупке по завышенным ценам СВЧ-приборов (клистронов), которые являются одним из основных элементов наведения зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) на цель. В ходе обысков в частях Воздушных сил под Одесской, Херсоном и Хмельницким следователями были изъяты 4 таких устройства и соответствующая документация к ним. Ждите в сентябре. Бывший командующий силами США в Европе напугал украинцев © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

В Воздушных силах эти действия назвали «подарком» накануне Дня зенитных ракетных войск, который на Украине отмечается 3 июля. Там подчеркнули, что согласно определению суда ГБР имело право только осматривать клистроны, но никак не изымать их.

«Создается впечатление, что это чья-то спланированная акция, направленная на подрыв обороноспособности государства», — сказано в заявлении.

В тексте отмечается, что командование не собирается чинить препятствий расследованию, но призывает все инстанции принимать взвешенные решения, которые не будут негативно сказываться на обороноспособности Украины.