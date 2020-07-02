Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 2 июля провело обыски почти по 20 адресам в Одессе, в том числе у руководителей города и близких к ним бизнесменов. Об этом сообщил УНИАН

По информации директора местного территориального управления НАБУ Владимира Деулина, обыски проходят в рамках уголовного производства, в которое объединены несколько дел, в том числе о покупке горсоветом по завышенной цене помещений завода «Краян», присвоении территории военного аэродрома «Школьный», а также незаконном отчуждении коммунальной собственности. И за Ройтбурда, и за Жукова. Мэр Одессы Труханов пытается усидеть на всех стульях © Facebook, Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета

Речь идет о некой преступной группе, которая своими действиями нанесла Одессе ущерб в 500 млн гривен.

«Предварительная правовая квалификация — ч. 5 ст. 191 (присвоение и растрата имущества, путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины», — сказано в материале.

По информации источников агентства, обыски прошли по месту работы и жительства главы фракции мэра Геннадия Труханова «Доверяй делам» Олега Брындака, который также возглавляет в совете комиссию по землеустройству. Также под обыски попал бизнесмен Валерий Галантерик, которого связывали с одесским градоначальником.

Кроме того, утверждается, что следственные действия проводились у самого Труханова и вице-мэра Павла Вугельмана.