Российская певица украинского происхождения сняла клип на песню «Давай гуляй», которую она спела на украинском языке. Об этом она на днях рассказала в своем Instagram

Ролик Королева сняла на собственном участке — в кадр попал забор с нарисованными подсолнухами в украинском стиле, который певица уже показывала в различных интервью и телешоу.

Очень трудная судьба. Королева показала, как сегодня выглядит ее 52-летняя сестра © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Простой парень Димон из Черновцов, который рос на моих песнях, работает в нашем городе трактористом-механиком! Мог ли он представить, что жизнь так повернется и он станет героем моего нового видео?! Удивительная штука — жизнь! Народная песня — народный герой», — написала Королева.

Ранее певица рассказала, что на карантине освоила производство самогона и «гонит 80-градусную».