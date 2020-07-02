Ролик Королева сняла на собственном участке — в кадр попал забор с нарисованными подсолнухами в украинском стиле, который певица уже показывала в различных интервью и телешоу.
В клипе 47-летняя Королева предстала в блузке-вышиванке и с венком на голове. По словам артистки, еще один герой клипа — не актер, а самый настоящий тракторист-механик из Украины.
«Простой парень Димон из Черновцов, который рос на моих песнях, работает в нашем городе трактористом-механиком! Мог ли он представить, что жизнь так повернется и он станет героем моего нового видео?! Удивительная штука — жизнь! Народная песня — народный герой», — написала Королева.
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Простий хлопець Дімон із Чернівців, який зростав на моїх піснях, працює в нашому містечку трактористом-технiком! Чи міг він уявити, що життя так повернеться і Він стане героєм мого нового відео?! Дивовижна штука — життя! Народна пісня — народний герой!!! Простой парень Димон из Черновцов, вырос на моих песнях, работает в нашем городке трактористом —техником! Мог ли он представить что так жизнь повернётся и Он станет героем моего нового видео!?удивительная штука —жизнь! народная песня —народный герой!!! Ссылка в шапке профиля!👆🏻👆🏻👆🏻#давайгуляй #наташакоролева #чернiвцi #лето #киев #москва #дружба
Ранее певица рассказала, что на карантине освоила производство самогона и «гонит 80-градусную».