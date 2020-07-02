«Оппозиция нам сегодня весь день говорит, что нужно отработать те законы по COVID-19, которые есть. Я хочу сообщить коллегам, что мы сегодня собираем подписи и будем проводить внеочередное заседание. Председателя Верховной Рады прошу обратить на это внимание, чтобы мы рассмотрели неотложные для страны законы», — сказал Арахамия.
Депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк на своей странице в Facebook рассказал, что на дополнительном заседании парламента собираются завершить рассмотрение закона об игорном бизнесе на Украине.