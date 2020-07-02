Депутаты Рады от фракции «Слуга народа» начали собирать подписи коллег, чтобы провести внеочередное заседание украинского парламента и принять законопроекты, направленные на борьбу с коронавирусом. Об этом 2 июля заявил председатель фракции Давид Арахамия на пленарном заседании

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