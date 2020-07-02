Венгрия из-за угрозы здоровью граждан не будет придерживаться рекомендаций Евросоюза по открытию границ для стран, не входящих в ЕС, сказал премьер-министр Виктор Орбан. Об этом сообщает "Интерфакс" 2 июля

«Мы не можем на данный момент осуществить просьбу ЕС разрешить въезд жителям стран, которые не входят в ЕС, исключение составляет лишь Сербия», — цитирует агентство Орбана.

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В то же время, по словам Орбана, Будапешт восстановит «гуманитарный коридор», через который обязаны будут следовать путешествующие в другие страны через Венгрию.

Ранее в ЕС обнародовали список стран, для которых с 1 июля открываются границы с блоком после снятия ряда ограничений, вводившихся в связи с пандемией COVID-19.

В список вошли Австралия, Алжир, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея, Япония.