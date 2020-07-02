«Мы не можем на данный момент осуществить просьбу ЕС разрешить въезд жителям стран, которые не входят в ЕС, исключение составляет лишь Сербия», — цитирует агентство Орбана.
Глава государства также пояснил, что снятие ограничений на въезд для стран за пределами блока пойдет вразрез с интересами венгерского народа.
В то же время, по словам Орбана, Будапешт восстановит «гуманитарный коридор», через который обязаны будут следовать путешествующие в другие страны через Венгрию.
Ранее в ЕС обнародовали список стран, для которых с 1 июля открываются границы с блоком после снятия ряда ограничений, вводившихся в связи с пандемией COVID-19.
В список вошли Австралия, Алжир, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея, Япония.