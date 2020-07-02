Активисты «Национального корпуса», которые выступают против «пророссийских сил» в украинской политике, требуют снять с регистрации партию Анатолия Шария и «Оппозиционную платформу – За жизнь». Шествие транслировалось 2 июля в YouTube

Участники назвали свою акцию «предупредительным маршем». Неонацисты решили показать себя Украине. «Нацкорпус» провел мобилизацию

«Мы пришли сказать нет ватным партиям — это ОПЗЖ, партия Шария и [Илья] Кива… Украинские патриоты за независимость Украины. Мы не можем оказаться снова в 2013 году, когда бабло победило все», — завил спикер «Нацкорпуса» Александр Алферов.

Также один из выступающих заявил, что партия Шария и «Оппозиционная платформа — За жизнь», президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак на самом деле якобы являются приверженцами партии «Единая Россия».

Как заявил комментатор, на акцию собрались около 1,5 тысячи людей. Их сопровождает полиция диалога. На акции присутствуют в основном молодые люди. Колонна начала свое движение в сторону здания Минюста.