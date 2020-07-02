Памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, который готов выкупить фонд Андрея Филатова Art Russe, могут установить рядом с памятником Сергею Витте, а памятник правителю русских поселений в Америке Александру Баранову может стать важным экспонатом музея Арктики в Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе фонда 2 июля

«Не самый блистательный период истории»: в Кремле прокомментировали снос памятников в США © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Билл де Блазио призвал убрать памятник Рузвельту на фоне массовых актов вандализма и протестов против колониальной экспансии и расовой дискриминации.

«По мнению господина Филатова, монумент Теодору Рузвельту логично расположить там же, где находится памятник Сергею Юльевичу Витте, учитывая роль 26-го президента США в подписании мирного договора с Японией в 1905 году. Памятник Александру Андреевичу Баранову может стать важным экспонатом музея Арктики в Санкт-Петербурге», — заявила представитель пресс-службы директора фонда Art Russe Рену Лавери.

Она добавила, что все расходы будут финансироваться из личных средств Филатова. Вопрос обсуждается с властями Нью-Йорка и Аляски: обращения были направлены де Блазио, мэру Ситки Гэри Пэкстону и городскому администратору Ситки Джону Личу.

Лич уже откликнулся на обращение, заверив, что обсуждение данного вопроса будет продвигаться «с помощью общественного процесса, конструктивно, цивилизованно, уважительно к истории в данном деликатном вопросе».

Сам Филатов отметил, что покупка памятников является для него сохранением памяти госдеятелей. Он считает, что Россия должна быть благодарна Рузвельту за поддержку в войне с Японией.

Фонд Art Russe существует с 2012 года и обладает одним из крупнейших частных собраний советского искусства. Он занимается реализацией просветительских проектов, направленных на поддержку и популяризацию русского искусства XX века.