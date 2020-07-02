Казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, как живет Казахстан на фоне пандемии, экономического кризиса и усиления карантинных мер

По словам эксперта, ситуация в социально-экономической сфере постепенно приближается к хаосу.

«Миллионы людей потеряли работу, перебиваются случайными заработками. Государство только два раза выплатило помощь в 42,5 тыс. тенге за время чрезвычайного положения, а после его завершения перестало выплачивать. Хотя этот режим по факту продолжает действовать. Карантин сохранился, многие люди по-прежнему сидят без работы, а помощи от государства нет», — рассказал Мамырайымов.

Талгат Мамырайымов: Новый карантин в Казахстане может привести к разрушению всей системы © Platon.asia

«У нас этого нет. Наши власти думают, что они снимут режим чрезвычайного положения, все само собой восстановится, и люди опять будут заниматься предпринимательской деятельностью. Но ничего само не восстановится. Это фантастика. Так не бывает. Это вам любой экономист скажет. Государство должно стимулировать. Особенно в такой экономической системе, как наша. У нас ведь в своей основе командно-административная система, где государство — ключевой игрок. И оно должно задавать основное направление. Быть триггером экономических отношений», — отметил эксперт.

По его мнению, если в Казахстане будет в десятки раз больше заболевших, чем сейчас, то хаос настанет во всех сферах жизни.

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