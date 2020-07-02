По его словам, армия должна быть хорошо обученной для наступления днем и ночью, при любых погодных условиях, чтобы быть готовой к разному развитию событий.
«Сейчас мы гораздо больше внимания и времени уделяем подготовке войск к наступательным действиям в урбанизированной местности. За шесть лет мы научились хорошо обороняться… Сейчас предпринимаются огромные усилия со стороны президента, украинского дипломатического корпуса, наших переговорщиков для поиска таких аргументов, создание такой конфигурации ситуации, чтобы Российская Федерация убралась с Донбасса», — заявил Хомчак.
В декабре 2019 года во Львовской области украинские военные начали проходить подготовку для действий в урбанизированной местности — в городе. В 2020 году планируется подготовка от восьми до 12 батальонных групп.