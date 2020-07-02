Вооруженные силы Украины (ВСУ) сегодня уделяют много времени подготовке к наступлению в условиях города, но это не означает, что рассматривается силовой сценарий возвращения Донбасса. Об этом главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал в интервью ArmyInform 2 июля

Лукашевич: ВСУ стягивают в Донбасс весь спектр вооружений © пресс-служба ВС Украины

«Сейчас мы гораздо больше внимания и времени уделяем подготовке войск к наступательным действиям в урбанизированной местности. За шесть лет мы научились хорошо обороняться… Сейчас предпринимаются огромные усилия со стороны президента, украинского дипломатического корпуса, наших переговорщиков для поиска таких аргументов, создание такой конфигурации ситуации, чтобы Российская Федерация убралась с Донбасса», — заявил Хомчак.

В декабре 2019 года во Львовской области украинские военные начали проходить подготовку для действий в урбанизированной местности — в городе. В 2020 году планируется подготовка от восьми до 12 батальонных групп.