«Сто лет назад появились танки, самолеты, которые стали решать исходы войн, ну а сейчас технологии. И тут я с вами соглашусь — исход будущих войн будут решать не танки и даже не атомное оружие, а кибервойны, социальные сети, при помощи которых можно разрушать целые общества. Эти методы сейчас опробируются, используются разными игроками в этом мире. Войны будет вести искусственный интеллект дронами, роботами. К этому тоже нужно привыкать», — сказал политолог.
По мнению эксперта, умные государства, которые хотят одержать победу в новом порядке или хотя бы выстоять, должны все это тщательно анализировать.
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