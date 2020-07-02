Исходы будущих войн будут решать не танки и атомное оружие, а современные технологии – интернет и искусственный интеллект, считает немецкий политолог Александр Рар. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Сто лет назад появились танки, самолеты, которые стали решать исходы войн, ну а сейчас технологии. И тут я с вами соглашусь — исход будущих войн будут решать не танки и даже не атомное оружие, а кибервойны, социальные сети, при помощи которых можно разрушать целые общества. Эти методы сейчас опробируются, используются разными игроками в этом мире. Войны будет вести искусственный интеллект дронами, роботами. К этому тоже нужно привыкать», — сказал политолог.

Александр Рар: Умные государства должны анализировать новые технологии в интернете и политике © РИА Новости, Михаил Климентьев

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