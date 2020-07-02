Депутатов Верховной Рады собирают на внеочередное заседание, которое состоится в четверг, 2 июля, в 18:00. Об этом сообщил депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале

Украина.ру на Youtube Киев: протесты против нового министра образования - видео