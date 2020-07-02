«Внеочередную сессию они хотят провести сегодня в 18.00», — написал он.
Зачем собирают депутатов, Гочаренко не уточнил. Однако украинские СМИ подозревают, что на заседании будут рассматривать вопрос об отставке главы Нацбанка Якова Смолия.
«Внеочередную сессию они хотят провести сегодня в 18.00», — написал он.
Зачем собирают депутатов, Гочаренко не уточнил. Однако украинские СМИ подозревают, что на заседании будут рассматривать вопрос об отставке главы Нацбанка Якова Смолия.
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