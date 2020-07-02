Нацбанк без головы. Что означает и к чему приведёт отставка Смолия
Нацбанк без головы. Что означает и к чему приведёт отставка Смолия
© Julia Berezovska/ Press office NBU
«Внеочередную сессию они хотят провести сегодня в 18.00», — написал он.

Зачем собирают депутатов, Гочаренко не уточнил. Однако украинские СМИ подозревают, что на заседании будут рассматривать вопрос об отставке главы Нацбанка Якова Смолия.    