Высокий суд Лондона, рассматривающий спор между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золотых слитков на 930 млн евро (более $1 млрд), хранящихся в Великобритании, принял решение в пользу британского банка, назвав власти Венесуэлы незаконными. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на решение суда

«Правительство ее Величества признает господина Хуана Гуаидо (самоназванного президента Венесуэлы. — Ред.) в качестве законного временного президента Венесуэлы и, следовательно, не признает господина Николаса Мадуро законным временным президентом Венесуэлы», — говорится в решении, вынесенном судьей по делу Найджелом Тиэром.

Власти США потребовали арестовать идущие в Венесуэлу танкеры с иранским топливом © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк

Таким образом, суд отклонил иск Центрального банка Венесуэлы, поданного против Банка Англии, чтобы добиться возвращения хранящихся в нем слитков золота на 930 миллионов евро, которые власти намеревались направить на борьбу с коронавирусом.

Как писало агентство Blomberg со ссылкой на свои источники, решение не выдавать золото было принято после того, как высокопоставленные американские чиновники, в том числе госсекретарь США Майк Помпео и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, оказали давление на коллег в Великобритании, чтобы те перекрыли доступ президенту Венесуэлы Николасу Мадуро к его активам за рубежом.

Сам Мадуро заявил, что в Банке Англии хранится 80 тонн золота, принадлежащего венесуэльским властям. Его избрание поддержали Россия, Китай и ряд других стран, в Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.