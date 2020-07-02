«Правительство ее Величества признает господина Хуана Гуаидо (самоназванного президента Венесуэлы. — Ред.) в качестве законного временного президента Венесуэлы и, следовательно, не признает господина Николаса Мадуро законным временным президентом Венесуэлы», — говорится в решении, вынесенном судьей по делу Найджелом Тиэром.
Как утверждает судья, этот вывод сделан якобы на основании того, что это соответствует конституции Республики Венесуэла с 4 февраля 2019 года
Таким образом, суд отклонил иск Центрального банка Венесуэлы, поданного против Банка Англии, чтобы добиться возвращения хранящихся в нем слитков золота на 930 миллионов евро, которые власти намеревались направить на борьбу с коронавирусом.
Как писало агентство Blomberg со ссылкой на свои источники, решение не выдавать золото было принято после того, как высокопоставленные американские чиновники, в том числе госсекретарь США Майк Помпео и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, оказали давление на коллег в Великобритании, чтобы те перекрыли доступ президенту Венесуэлы Николасу Мадуро к его активам за рубежом.
Сам Мадуро заявил, что в Банке Англии хранится 80 тонн золота, принадлежащего венесуэльским властям. Его избрание поддержали Россия, Китай и ряд других стран, в Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.