Известно, что заболевших обнаружили на базе отдыха «Днепровские зори» на косе Пересыпь, а также на базе «Лазурные дали».
У всех схожие симптомы: температура под 39, рвота, диарея. Возможная причина — отравление некачественной едой.
Отмечается, что многие из заболевших — воспитанники днепровского клуба дзюдо «Спарта». Они прибыли на базу отдыха 1 июля, ели в кафе и столовой на базе, а также заказывали пиццу из других баз.
Когда заболевшие вызвали скорую, к медикам стали подходить другие постояльцы, жалуясь на похожие симптомы.
Некоторые СМИ сообщают, что сотрудники бригады якобы подозревают у отдыхающих коронавирус. В Кирилловском поселковом совете сообщили, что симптомы были выявлены у 43 человек. Часть отдыхающих госпитализирована в инфекционное отделение Акимовской ЦРБ. Все, у кого поднялась температура, сдают тесты на коронавирус.