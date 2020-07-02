В Кирилловке более полусотни отдыхающих попали в больницу с высокой температурой и рядом других симптомов. Об этом в четверг, 2 июля, сообщило местное издание «Акцент»

Известно, что заболевших обнаружили на базе отдыха «Днепровские зори» на косе Пересыпь, а также на базе «Лазурные дали».

У всех схожие симптомы: температура под 39, рвота, диарея. Возможная причина — отравление некачественной едой.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Когда заболевшие вызвали скорую, к медикам стали подходить другие постояльцы, жалуясь на похожие симптомы.

Некоторые СМИ сообщают, что сотрудники бригады якобы подозревают у отдыхающих коронавирус. В Кирилловском поселковом совете сообщили, что симптомы были выявлены у 43 человек. Часть отдыхающих госпитализирована в инфекционное отделение Акимовской ЦРБ. Все, у кого поднялась температура, сдают тесты на коронавирус.