Руководство тюрем, в которых сидят каталонские политики за проведение референдума о независимости, готово смягчить режим заключения, сообщает РИА Новости 2 июля

«Руководство тюрем выступило в поддержку третьего уровня отбывания наказания во всех случаях», — сказал секретарь по уголовным мерам, реабилитации и помощи жертвам правительства Каталонии Аманд Кальдеро.

«Я сделал то, что сделают тысячи моих сограждан». Премьер Каталонии написал донос на самого себя © Facebook President Quim Torra

Предложение должен одобрить секретариат по уголовным мерам, его может обжаловать прокуратура в судебном порядке.

Несколько месяцев назад осужденные уже добились смягчения режима наказания — им разрешили на несколько часов покидать тюрьму, чтобы работать или заниматься волонтерством.

Референдум о независимости, в котором приняли участие 43% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании, состоялся в Каталонии 1 октября 2017 года.

По результатам голосования каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство Испании ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти местное правительство и распустив парламент Каталонии.

Верховный суд Испании 14 октября 2019 года приговорил 12 каталонских политиков к тюремному заключению на сроки от 9 до 13 лет.