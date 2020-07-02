«Руководство тюрем выступило в поддержку третьего уровня отбывания наказания во всех случаях», — сказал секретарь по уголовным мерам, реабилитации и помощи жертвам правительства Каталонии Аманд Кальдеро.

«Я сделал то, что сделают тысячи моих сограждан». Премьер Каталонии написал донос на самого себя
«Я сделал то, что сделают тысячи моих сограждан». Премьер Каталонии написал донос на самого себя
© Facebook President Quim Torra
Это означает, что в будние дни осужденные могут приходить в пенитенциарное учреждение, только чтобы ночевать, а выходные имеют право проводить дома полностью.

Предложение должен одобрить секретариат по уголовным мерам, его может обжаловать прокуратура в судебном порядке.

Несколько месяцев назад осужденные уже добились смягчения режима наказания — им разрешили на несколько часов покидать тюрьму, чтобы работать или заниматься волонтерством.

Референдум о независимости, в котором приняли участие 43% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании, состоялся в Каталонии 1 октября 2017 года.

По результатам голосования каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство Испании ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти местное правительство и распустив парламент Каталонии.

Верховный суд Испании 14 октября 2019 года приговорил 12 каталонских политиков к тюремному заключению на сроки от 9 до 13 лет.